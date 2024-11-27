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На Украине заявили, что ЕС не нужны украинские мужчины

Депутат Дубинский: ЕС ограничил выезд украинцев для демографического плана

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Евросоюз не нуждается в украинских мужчинах. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

»ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины — нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин и не создавали семьи — диаспору», — заявил он.

По словам депутата, ЕС посодействовал изначальному закрытию границ Украины. Он добавил, что в Европе не позволят украинцам-мужчинам въехать на территории своих стран после окончания конфликта, поскольку это не выгодно западным странам.

До этого социолог Владимир Паниотто заявил, что после окончания конфликта Украину могут заселить африканцами и афганцами ради спасения демографии. По его мнению, на адаптацию может уйти много ресурсов и времени.

В июле директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что, по самым оптимистичным прогнозам, к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек. Она напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 млн человек.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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