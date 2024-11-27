Военный эксперт выделил «три сорта» реакций в мире на испытание «Орешника»

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv выделил «три сорта» реакций в мире на испытание новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он поделился, что в последние дни детально изучал публикации в крупнейших зарубежных СМИ.

«Первый — это шок. Это просто шок. Люди с трудом подбирали слова, когда их корреспонденты спрашивали, как вы оцениваете этот удар «Орешником», — рассказал эксперт.

Второй «сорт», по его словам, — раздражение, вызванное нежеланием признавать собственную недальновидность. Речь о тех, кто не придал особого внимания уникальным военным разработкам, которые президент России Владимир Путин демонстрировал в 2018 году.

«И третья категория — те говорят: вы знаете, да, так, мол, получилось, но мы все равно будем помогать Украине, все равно мы будем наносить удары, не обращая внимания ни на какие «Орешники», — заключил Баранец.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали пресечь угрозы от НАТО ударом «Орешника».