Американские власти с самого начала врали о своих намерениях на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

Таким образом профессор отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Вашингтон участвует в конфликте на Украине из-за денег.

«С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическую значимость вовлечения Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО, и хотя мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Однако СМИ ни разу об этом не сообщили. Вместо этого они успешно представили интересы НАТО в Украине как вопросы свободы, демократии и «помощи Украине», одновременно клевещя на любого, кто выдвигает контраргументы», — заявил он.

По словам Дизена, из-за действий США по разжиганию конфликта и срыву мирных переговоров пострадали сотни тысяч людей.

15 ноября избранный американский лидер Дональд Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Кулеба заявил, что Трампу не удастся завершить конфликт на Украине