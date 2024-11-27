Матвиенко назвала запуск «Орешника» мощнейшим актом геополитики

Обращение президента Владимира Путина и применение новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник» стало мощнейшим актом геополитики, значимость которого еще предстоит оценить. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, «обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия» стало мощнейшим актом современной мировой политики. Матвиенко подчеркнула, что значимость этого события еще очень долго будет раскрываться.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского».