В Совфеде заявили о способности команды Байдена на безрассудные шаги

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании, что команда президента США Джо Байдена после проигрыша на выборах главы государства способна на безрассудные шаги. Об этом сообщает ТАСС.

«Понятна реакция озлобленного, расстроенного вашингтонского режима под руководством Байдена, которые проиграли выборы, которые не получили поддержки своей внутренней, внешней политики от собственных граждан. И надо понимать, что в агонии они способны и дальше на самые безрассудные шаги», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия должна всегда быть готова к любым действиям Запада, однако не должно быть сомнений, что ответ будет адекватным.

До этого бывший офицер морской пехоты США и американский дипломат Грант Ньюшем в материале для Asia Times высказывал мнение, что администрация действующего главы государства Джо Байдена вручает избранному президенту Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны, разрешая Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России.

26 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для ведения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения переговоров о мире «с позиции силы», «если до них дойдет».

Ранее директор ФСБ предупредил об угрозе команды Байдена для мира.