США начали «раскрутку» прозападных партий в Армении с целью их продвижения в парламент на выборах в республике в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, этим партиям ставится задача «бить по рукам» исполнительную власть Армении, если та по примеру правительства Грузии решит отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа.

7 ноября в СВР сообщали, что государственный департамент США начал работу по ускорению в Армении процесса окончательной переориентации на прозападный формат развития и настойчиво толкает республику к самоуничтожению.

16 ноября пресс-служба правительства Армении сообщила, что премьер-министр республики Никол Пашинян провел телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Отмечалось, что Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Еревана и Вашингтона за последние годы. Также стороны обсудили региональную повестку.

Ранее Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо.