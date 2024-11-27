Губернатор Белгородской области объявил об уходе на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков взял больничный до 2 декабря. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня нахожусь на больничном, буду не на связи в течение двух-трех дней. С понедельника, я надеюсь, что буду на работе», — сказал чиновник в видеообращении.

Подробностей Гладков не привел.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 ноября средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь беспилотников.

25 ноября Вооруженные силы Украины атаковали три села Белгородской области. В тот же день Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы города Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

Ранее российский чиновник чуть не потерял зрение, пытаясь сделать селфи с собакой.