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Глава МИД Чехии захотел быть «жестким» в отношениях с Трампом

Глава МИД Чехии Липавский: Европа должна быть жесткой в отношениях с Трампом

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Hadi Mizban/AP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европе необходимо убедить Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины и быть «жесткими» в отношениях с избранным президентом США. Его слова приводит «Европейская правда».

Липавский отметил, что Трамп – «очень жесткий человек», и Европа должна быть «столь же жесткой», чтобы доказать или убедить его в чем-то.

«Словом, я жду жесткости. Впрочем, мы должны убедить команду Трампа, что война касается не только России и Украины, что это глобальное дело, влияющее на продовольственную безопасность, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Но мы должны их в этом убедить. Нам нужно действовать», — сказал он.

26 ноября американская газета The Washington Post писала, что Украина придумывает способы убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что помощь Киеву выгодна Вашингтону. Отмечается, что на Украине также присутствует «осторожный оптимизм» по поводу того, что Трамп может действовать «быстрее и решительнее» президента Джо Байдена.

Ранее стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине.

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