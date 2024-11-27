Спичрайтер Трампа будет руководить Советом по внутренней политике

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что его спичрайтер Винс Хейли возглавит Совет по внутренней политике при Белом доме, который предоставляет рекомендации главе государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца, передает РИА Новости.

«Я с радостью объявляю, что Винс Хейли, работавший директором по политическим вопросам и написанию речей в моей победной кампании, будет руководить моей внутриполитической повесткой в качестве главы Совета по внутренней политике», — сказано в заявлении Трампа.

По его словам, на этом посту его спичрайтер поможет улучшить жизнь всех американцев, объединить страну, победить инфляцию, сократить налоги и обезопасить границу с Мексикой.

Во время первого президентского срока Трампа Хейли помогал руководить отделом по написанию речей», а до присоединения к предвыборной кампании 2016 года на протяжении 12 лет работал на различных должностях у экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича.

24 ноября сообщалось, что Трамп предложил кандидатуру своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза.

Ранее в США прекратили разбирательство еще по одному делу Трампа.