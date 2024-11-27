Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спичрайтер Трампа будет руководить Советом по внутренней политике

Трамп выдвинул спичрайтера Хейли на роль главы Совета по внутренней политике

close
Manuel Balce Ceneta/AP

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что его спичрайтер Винс Хейли возглавит Совет по внутренней политике при Белом доме, который предоставляет рекомендации главе государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца, передает РИА Новости.

«Я с радостью объявляю, что Винс Хейли, работавший директором по политическим вопросам и написанию речей в моей победной кампании, будет руководить моей внутриполитической повесткой в качестве главы Совета по внутренней политике», — сказано в заявлении Трампа.

По его словам, на этом посту его спичрайтер поможет улучшить жизнь всех американцев, объединить страну, победить инфляцию, сократить налоги и обезопасить границу с Мексикой.

Во время первого президентского срока Трампа Хейли помогал руководить отделом по написанию речей», а до присоединения к предвыборной кампании 2016 года на протяжении 12 лет работал на различных должностях у экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича.

24 ноября сообщалось, что Трамп предложил кандидатуру своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза.

Ранее в США прекратили разбирательство еще по одному делу Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами