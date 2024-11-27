В США прекратили разбирательство еще по одному делу Трампа

Апелляционный суд 11-го округа США, находящийся в городе Атланта в штате Джорджия, прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента страны Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на электронную базу суда.

«Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено», — сказано в судебном документе.

На этой неделе суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Трампа, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье политика в Мар-а-Лаго. Сам он свою вину во всех случаях отрицал. Трамп называл расследования против него политическим преследованием со стороны администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в поместье Трампа в Мар-а-Лаго хранилось более 300 секретных документов.