Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США прекратили разбирательство еще по одному делу Трампа

В США суд прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов

close
Brian Snyder/Reuters

Апелляционный суд 11-го округа США, находящийся в городе Атланта в штате Джорджия, прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента страны Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на электронную базу суда.

«Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено», — сказано в судебном документе.

На этой неделе суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Трампа, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье политика в Мар-а-Лаго. Сам он свою вину во всех случаях отрицал. Трамп называл расследования против него политическим преследованием со стороны администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в поместье Трампа в Мар-а-Лаго хранилось более 300 секретных документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами