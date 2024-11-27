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Премьер Израиля поблагодарил США за соглашение о перемирии в Ливане

Нетаньяху поблагодарил Байдена за соглашение о перемирии в Ливане

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Evelyn Hockstein/Reuters

Еврейское государство благодарно Соединенным Штатам за посредничество по соглашению о перемирии в Ливане, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства сообщает ТАСС.

Нетаньяху выразил благодарность Байдену за участие США в достижении соглашения о прекращении огня и за понимание того, что Израиль имеет право на самозащиту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

27 ноября глава правительства Нидерландов Дик Схоф призвал Израиль и Ливан соблюдать обязательства по перемирию.

В этот же день президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль после соглашения о перемирии в Ливане должен для освобождения заложников сосредоточиться на действиях в секторе Газа.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном.

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.

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