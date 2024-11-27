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Премьер-министр Нидерландов призвал Израиль и Ливан соблюдать перемирие

Схоф: Израиль и Ливан должны соблюдать перемирие для деэскалации в регионе

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Marton Monus/Reuters

Глава правительства Нидерландов Дик Схоф призвал Израиль и Ливан соблюдать обязательства по перемирию. Об этом премьер-министр написал на своей странице в социальной сети X.

Схоф одобрил достигнутое благодаря усилиям США и Франции соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским радикальным шиитским движением «Хезболла». Премьер-министр подчеркнул, что стороны конфликта должны выполнять обязательства по перемирию. Соблюдение обязательств приведет к деэскалации в регионе, и граждане по обе стороны границы смогут безопасно вернуться в свои дома.

Схоф отметил, что необходимо достичь прекращения огня и в секторе Газа. Оно позволит приступить к освобождению всех заложников и обеспечить больший доступ в регион гуманитарной помощи.

27 ноября президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль после соглашения о перемирии в Ливане должен для освобождения заложников сосредоточиться на действиях в секторе Газа.

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.

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Операция Израиля в Ливане
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