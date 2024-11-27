Байден заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто по предложению США

Перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто по предложению Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что лично беседовал с премьер-министрами Израиля и Ливана. Байден выразил радость в связи с тем, что правительства обоих государств приняли предложение Вашингтона завершить «разрушительный конфликт» между Израилем и движением «Хезболла».

27 ноября конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря избранному президенту США Дональду Трампу.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном.

В свою очередь, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал «исторической ошибкой» соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Ранее глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.