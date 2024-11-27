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В США заявили, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря Трампу

Конгрессмен Уолтц: перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто из-за Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц, которого Трамп назначит своим советником по национальной безопасности.

По его словам, стороны собираются за столом переговоров из-за Трампа. Уолтц подчеркнул, что «громкая победа» Трампа ясно продемонстрировала миру, что хаос больше не будут терпеть.

Конгрессмен отметил, что коренной причиной хаоса является Иран, и Вашингтон не намерен в дальнейшем терпеть поддержку терроризма со стороны Тегерана.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном.

В свою очередь, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал «исторической ошибкой» соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Бен-Гвир подчеркнул, что Израилю для ухода из Ливана необходим «пояс безопасности», чтобы не допустить ракетных ударов по своей территории.

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.

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