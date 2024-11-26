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WP: Байден осознает, что Россия может применить ядерное оружие

WP узнала, что Байден осознает риски применения Россией ядерного оружия

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Министерство обороны РФ

Президент США Джо Байден осознает, что Россия может применить ядерное оружие. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Байден остро осознает риск того, что президент России Владимир Путин может <…> потенциально применить ядерное оружие», — отмечает издание.

Чиновники в Белом доме заявили, что решения американского президента о разрешении Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России «были продиктованы меняющимися условиями на поле боя».

По данным WP, Байден предоставил Украине много оружия, включая кассетные боеприпасы, артиллерийские снаряды, системы ПВО и ракеты, без лоббирования со стороны Киева или в некоторых случаях даже без просьб об этом.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

В Пентагоне подтвердили, что Киев может применять ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ.

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