В США заявили, что запросы Киева об оружии вызывали споры в администрации Байдена

Запросы украинского правительства к США о предоставлении оружия часто вызывали споры внутри уходящей администрации американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Внутри администрации украинские запросы часто вызывали разногласия, причем (госсекретарю США Энтони - прим.ред) Блинкену и Госдепартаменту зачастую было комфортнее их удовлетворять, чем Байдену или министерству обороны», — говорится в статье.

По данным издания, Байден сопротивлялся, беспокоясь о том, как отреагирует Россия на предоставление вооружения украинской стороне. США, по информации газеты, впервые поставили ATACMS средней дальности осенью 2023 года. Ракеты большей дальности были поставлены весной 2024 года. Отмечается, что Госдепартамент изначально поддерживал запрос Киева на разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

17 ноября сообщалось, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.