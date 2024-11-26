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Литва исполнит решение МУС об аресте Нетаньяху, если он приедет в страну

Минюст Литвы: в случае приезда Нетаньяху он будет арестован по ордеру МУС

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Abir Sultan Pool/Reuters

В случае, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Литву, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом. Об этом со ссылкой на литовский Минюст сообщило агентство ELTA.

«Ордера на арест, выданные Международным уголовным судом для всех государств-членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению», — сообщили в Минюсте.

Аналогичное мнение выразили в офисе президента страны, где отметили, что «Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность».

21 ноября сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа. В документе сообщается, что Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе премьера Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю.

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