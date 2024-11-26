В ФРГ заявили о высоких шансах Шольца уступить пост канцлера Мерцу

Действующий канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц имеет меньше шансов стать главой правительства, чем являющийся политическим «ястребом» лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом РИА Новости рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, шансы Шольца на то, чтобы и дальше остаться канцлером, крайне низкие. Скорее всего, следующим канцлером станет Мерц. Политолог отметил, что Мерц является ярым «ястребом», имеющим непримиримую позицию в отношении конфликта на Украине. Лидер ХДС выступает за большую военную помощь Киеву и верит, что с ее помощью можно одержать победу над Россией.

Рар подчеркнул, что Мерц всегда будет за жесткий подход по отношению к Москве, так как он в духе холодной войны видит в России инкарнацию Советского Союза.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.