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На Украине назвали главный минус «плана победы» Зеленского

«РБК Украина»: план Зеленского не предусматривает возврата к границам 1991 года

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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Минус «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он не предусматривает возвращения границ Украины 1991 года. Об этом «РБК Украина» сообщил неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Издание отмечает, что Киев рассматривает возвращение к границам 23 февраля 2022 года в качестве отправной точки для начала переговоров с Россией.

По словам собеседника издания, «план победы» Зеленского был написан в интересах республиканцев в США, исключая возвращение границ 1991 года. А аргументы президента Украины о «земле и людях» республиканцы не воспринимают, указывая, что территории в Донбассе Украина «потеряла десять лет назад».

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

Ранее Трамп заинтересовался двумя пунктами «плана победы» Зеленского.

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