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Лавров заявил, что НАТО стремится к глобальному контролю во всем мире

Лавров: НАТО претендует на глобальное влияние

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МИД РФ/РИА Новости

Страны НАТО претендуют на глобальное влияние и пытаются поставить под свой контроль экономические процессы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Тема обсуждалась с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Лавров напомнил, что Североатлантический альянс изначально был создан для обороны своих членов, однако с тех пор его амбиции значительно выросли. Он напомнил о случаях нарушения договоренностей сначала о нерасширении альянса, а затем о неразмещении постоянных контингентов войск НАТО на территории новых членов.

«Они продолжали это делать. Сейчас это уже на наших границах», — сказал он.

19 ноября Лавров обозначил позицию России по ядерной войне. По его словам, РФ по-прежнему выступает за ее недопущение.

О том, что именно изменилось в ядерной доктрине РФ, можно прочитать в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Лавров заявил, что после СВО от Украины останется только какая-то часть.

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