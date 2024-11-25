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Байден выполнил ежегодную президентскую традицию на День благодарения

Байден помиловал индеек Персик и Цветок перед Днем благодарения

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден в понедельник даровал помилование индейкам в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Байден помиловал индеек по кличке Персик и Цветок.

В публикации отмечается, что птиц вырастили в городе Нортфилд в штате Миннесота. Персик весит приблизительно 18,6 кг, Цветок — около 18,1 кг.

После церемонии животных вернут на ферму в Миннесоте, где они будут исполнять обязанности «амбассадоров по сельскому хозяйству», говорится в публикации.

День благодарения — один из главных национальных праздников США. Сегодня он известен во всем мире благодаря американскому влиянию на массовую культуру. В США его ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября. В 2024 году этот день выпал на 28 ноября. В Канаде же событие приходится на второй понедельник октября — в 2024 году его встречали 14 октября. Об истории и традициях праздника, о том, кого благодарят в этот день американцы, и где еще отмечают День благодарения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден в речи ко Дню Благодарения 2023 года назвал США «величайшей страной».

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