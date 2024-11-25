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Украинский политолог предположил, что на саммите G20 Макрон передал Лаврову записку

Политолог Карасев: на саммите G20 в Рио Макрон мог передать Лаврову записку

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро президент Франции Эммануэль Макрон мог передать министру иностранных дел Сергею Лаврову записку. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Politeka выразил украинский политолог Вадим Карасев.

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — заявил Карасев.

Эпизод, о котором шла речь, произошел на саммите G20 в Бразилии. Агентство Bloomberg сообщило, что президент Макрон разыскал российского министра иностранных дел Лаврова и пожал ему руку.

Позже Лавров подтвердил этот факт и назвал его «нормальным, если люди знакомы».

В МИД Франции признали, что рукопожатие вызвало большой резонанс в СМИ, однако отметили, что регулярного диалога между государствами нет.

Подробнее о том, как прошел саммит G20 — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что после речи в ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать ему руку.

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