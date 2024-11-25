Из-за действий нынешнего президента страны Владимира Зеленского Украину полностью выбили из мировой игры. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

«Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры», — сказал он.

Соскин отметил, что в сложившихся условиях привлечь на свою сторону нового президента США Дональда Трампа будет практически нереализуемой задачей. Будущий лидер Штатов не будет рисковать своими интересами ради благополучия Украины.

В ноябре Соскин также сказал, что президент Украины должен уйти в отставку из-за своего отказа принять план по прекращению огня, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул, что Зеленский должен был обсудить этот важный вопрос с украинским народом и депутатами, а не принимать решение единолично.

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