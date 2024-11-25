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В Кремле прокомментировали возвращение похищенных жителей Курской области

Песков рассказал о переговорах по возвращению пленных жителей Курской области

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Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram

Возвращение в Россию с Украины 46 жителей Курской области стало возможным благодаря долгим и сложным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, и делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину», — сказал Песков.

Возвращение россиян с территории Украины произошло 22 ноября, об этом стало известно ближе к вечеру. Ранее они были насильно угнаны украинскими военными из Курской области после вторжения в регион.

Как сообщала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, договориться о возвращении людей на родину удалось при взаимодействии с администрацией региона, министерством обороны, Администрацией президента, а также МИД России.

Среди возвращенных в Россию граждан были 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до 3 лет, а также инвалид-колясочник.

Ранее Лукашенко заявил, что будет способствовать обмену пленными между РФ и Украиной.

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