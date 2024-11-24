В Тбилиси у здания парламента готовят площадку для митинга оппозиции

У парламента Грузии в Тбилиси готовят площадку, предположительно, для митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

За возведением конструкций перед зданием наблюдают сотрудники полиции. У стен здания также стоят полицейские автомобили.

Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье, 24 ноября, марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед парламентом. Перед акцией МВД Грузии предупредило оппозицию об уголовной ответственности в случае блокировки здания парламента или других государственных учреждений. Там отметили, что за данное преступление, совершенное группой лиц, может грозить до 4 лет лишения свободы.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов. Накануне в Тбилиси возобновились акции оппозиции.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.