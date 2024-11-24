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В Кремле высказались о диалоге с администрацией Байдена

Песков: администрация Байдена изначально была конфронтационна по отношению к РФ

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Александр Земляниченко/AP

Уходящая администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«То, что она (администрация Байдена - ред.) была конфронтационна по отношению к нашей стране, это однозначно», — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что любая конфронтационность не исключает возможность диалога. Вместе с тем он отметил, что было сложно представить то, что администрация Байдена свернет диалог с Россией до нуля.

19 ноября Песков заявил, что РФ в отношениях с Соединенных Штатов не будет «танцевать танго в одиночку». По его словам, Российская Федерация открыта для нормализации отношений с Соединенными Штатами.

7 ноября Песков отметил, что президент России Владимир Путин многократно заявлял о своей готовности налаживать, продолжать и углублять взаимодействие со всеми, кто настроен на сотрудничество на условиях равноправия.

Ранее Путин раскрыл, к чему ведут попытки США сохранить имперский статус.

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