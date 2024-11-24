«Больше, чем игра с огнем»: в Кремле отреагировали на заявления Киева о «грязной бомбе»

Представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» заявил, что в Киеве понимают, как опасно говорить о возможности получения «грязной бомбы».

«Они (власти Украины. — «Газета.Ru») понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

17 октября украинский президент Владимир Зеленский пересказал недавний диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом о возможных исходах конфликта на Украине. По его мнению, единственная альтернатива вступлению республики в НАТО — это возвращение ядерного статуса. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев после этого заявил, что слова Зеленского, на самом деле, выдают планы по созданию «грязной бомбы».

Согласно популярному представлению, «грязная бомба» способна создать серьезное радиационное заражение в месте взрыва. Инженер-физик Андрей Ожаровский объяснил «Газете.Ru», что это, во многом, журналистский штамп, работающий в качестве страшилки, но у него есть основа в реальности.

Ранее в Минобороны заявили об упоминании «грязной бомбы» в методичках СБУ.