Текущая администрация Белого дома во главе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом пытается оставить Дональду Трампу «наследие» в виде эскалации и загнать его в тупик. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести все в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско», — объяснил представитель Кремля.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что команда Байдена после победы на выборах Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага, «учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе».

В то же время существует несколько теорий заговора, согласно которым между Трампом и Байденом якобы налажено сотрудничество. В Кремле назвали подобные рассуждения конспирологией.

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