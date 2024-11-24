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Медведев заявил об ожидании трудного развития событий властями Украины

Медведев: Верховная рада сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Верховная рада Украины «сидит на чемоданах», находясь в ожидании трудного развития событий. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский огласил Раде «план стойкости», который состоит из десяти пунктов.

«Ей нужен личный «план стойкости» из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. «Верховная зрада Украины» сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий», — написал он.

Также Медведев заявил, что бомбоубежища не помогут спастись, если Россия применит гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» с ядерными компонентами.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал удар «Орешником» предупредительным «звоночком».

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