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В Кремле высказались о популярности здравомыслящих политиков в Европе

Песков: здравомыслящие политики в Европе сейчас не в мейнстриме

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В настоящее время здравомыслящие политики в Европе «не в мейнстриме». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться», — сказал представитель Кремля.

Также в рамках интервью Песков заявил, что президент США Джо Байден свел развитие диалога с Россией к нулю. Пресс-секретарь отметил, что такая политика администрации Белого дома показывает недальновидность американского лидера.

До этого представитель Кремля заявил, что ситуация в отношениях РФ и США беспрецедентна и назвал удар российской баллистической ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком».

Ранее Песков рассказал об отсутствии свободы слова на Западе.

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