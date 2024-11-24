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В РФ отреагировали на возможное расширение зоны ударов западными ракетами

Депутат Чепа: расширение зоны ударов западными ракетами приведет к потерям ВСУ

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John Hamilton/AP

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, реакция на атаку по Ростовской области будет жесткой, так как это важный хаб для новых регионов РФ.

«Мы к этому, естественно, готовы, готовимся и предупреждаем, что ответы будут самые жесткие», — сказал Чепа.

По его словам, дальнейшая эскалация только приведет к дополнительным потерям со стороны ВСУ.

Американская газета The Wall Street Journal ранее написала о том, что одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по территории России может стать Ростовская область. Отмечается, что ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырем военным аэродромам в российском регионе.

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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