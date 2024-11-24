Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство выделило более 1 млрд рублей для ЛНР

Кабмин РФ выделил более 1 млрд руб. для ЛНР на социально значимые расходы

close
Shutterstock

Правительство РФ дополнительно выделило более 1 млрд рублей для Луганской народной республики (ЛНР) на первоочередные и социально значимые расходы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В ЛНР будет направлено свыше 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано», — говорится в публикации.

В кабмине уточнили, что денежные средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона. Это, по мнению правительства, позволит решить значимые задачи для жизни граждан.

Финансирование будет направлено в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области», которая была утверждена в конце прошлого года. В программе предусматриваются мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, созданию благоприятного инвестиционного климата и развитию социальной сферы.

До этого сообщалось, что кабмин выделил средства на восстановление электросетей в Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами