Правительство выделило более 1 млрд рублей для ЛНР

Правительство РФ дополнительно выделило более 1 млрд рублей для Луганской народной республики (ЛНР) на первоочередные и социально значимые расходы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В ЛНР будет направлено свыше 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано», — говорится в публикации.

В кабмине уточнили, что денежные средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона. Это, по мнению правительства, позволит решить значимые задачи для жизни граждан.

Финансирование будет направлено в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области», которая была утверждена в конце прошлого года. В программе предусматриваются мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, созданию благоприятного инвестиционного климата и развитию социальной сферы.

До этого сообщалось, что кабмин выделил средства на восстановление электросетей в Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области.