Меркель рассказала, хочет ли вернуться в политику

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не чувствует необходимости возвращаться в политику. Ее слова передает РИА Новости.

«Мое время в активной политике закончилось», — сказала она.

Накануне сообщалось, что Меркель в интервью The Times заявила о необходимости диалога между Киевом, его западными союзниками и Россией для урегулирования конфликта на Украине. Комментируя победу Дональда Трампа на выборах в США, она посоветовала европейским политикам сохранять искренность в общении с американским лидером и прислушиваться к его аргументам.

В интервью газете Corriere della Sera Меркель отмечала, что Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению вооруженного конфликта. Бывший канцлер подчеркнула, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение украинского кризиса.

Ранее Меркель заявила, что Зеленский счел ее козлом отпущения.