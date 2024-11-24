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На Украине объяснили, почему Франция разрешила ВСУ бить по России

Журналистка Панченко: Франция считает, что Россия будет бить только по Украине

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Benoit Tessie/REUTERS

Франция разрешила ВСУ бить вглубь территории России французскими ракетами, поскольку в Париже знают, что ответ Москвы будет направлен на территорию Украины, а не Франции. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Французское правительство знает, что ответ России будет направлен на Украину, а не на них», — отметила она.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Би-би-си заявил о праве Киева бить по российской территории французскими ракетами большой дальности.

По словам дипломата, Киев может наносить подобные удары «в целях самообороны». Он также высказал мнение о том, что у Запада не должно быть ограничений и «красных линий» по вопросу поддержки Украины. Барро отметил, что от помощи Киеву зависит европейская безопасность.

Ранее уходящий на пенсию Боррель призвал ЕС изучить «язык силы».

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