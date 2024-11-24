Западные страны занимаются искажением фактов, говоря о конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщил координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Ливана Юсеф Авад в беседе с РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что Палестина «защищается от нападок» Израиля, который в настоящее время «переворачивает все с ног на голову» — якобы на него нападают, и он вынужден защищаться.

«Это похоже на то, что они (западные страны. — «Газета.Ru») сделали с Россией раньше. Они поехали на Украину, они устроили беспорядки, а потом стали жаловаться», — заметил Авад.

Накануне турецкая газета Sabah писала, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания стремятся «палестинизировать» украинский конфликт, то есть превратить его в постоянный кризис и угрозу для Европы.

24 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Он отметил, что противники страны не учитывают ее жизненные интересы, не принимают во внимание справедливые озабоченности по поводу ущемления прав русскоязычного населения и открыто заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение.

Ранее Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине.