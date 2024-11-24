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Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент со студентами КФУ

Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в соцсети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны после конфликта, возникшего в университетском визовом центре.

Дипломат подтвердил, что в настоящее время молодые люди освобождены — «состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка».

«Господин... Аракчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле», — сказано в сообщении Джалали.

Иранский посол также назвал неприемлемым задержание студентов республики.

22 ноября на улице Гвардейской в Казани конфликт двух иностранцев в очереди в департамент внешних связей КФУ, где они получают документы для пребывания в РФ, перерос в массовую драку. На место прибыла полиция. Участников драки задержали, но один из них успел схватить одного из правоохранителей за форму, а затем оттолкнул его. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Казани задержали посетителя караоке после стрельбы из-за отказа петь гимн России.

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