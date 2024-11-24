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В США провели исследование о влиянии грязного воздуха на развитие рака

Ученые в США назвали грязный воздух причиной развития рака

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Shutterstock/FOTODOM

Исследователи обнаружили шокирующую связь между загрязнением воздуха и группой видов рака, от которых ежегодно страдают десятки тысяч людей в одних только США. Об этом пишет издание Daily Mail.

В исследовании отмечается, что воздействие загрязнителей ТЧ2,5 - или твердых частиц размером менее 2,5 микрон - увеличивает риск развития рака мозга и шеи.

Из материалов исследования следует, что твердые частицы присутствуют на всей территории США, но уровень загрязнения PM2,5 особенно высок в таких штатах, как Калифорния, Джорджия и Юта.

Недавно ученые выяснили, что хронический стресс может ускорить прогрессирование рака кишечника, нарушив баланс микробиома кишечника.

Эксперименты показали, что хронический стресс не только способствует росту опухоли у мышей, но и уменьшает количество полезных кишечных бактерий, в частности молочнокислых бактерий Lactobacillus.

Ранее ученые выяснили, как предотвратить множество летальных исходов из-за рака.

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