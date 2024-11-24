В Турции заявили, что США и Британия дали старт конфликту на Украине

Соединенные Штаты и Великобритания дали старт конфликту на Украине, власти Соединенного Королевства мешают начать мирные переговоры. Об этом в эфире телеканала AHaber заявил колумнист проправительственной турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

»(Президент России Владимир) Путин по сути говорит: «Вы бросаете нам вызов, прежде чем сесть за стол переговоров», я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом», — сказал Сельви.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать специальную военную операцию.