Глава МИД Турции не исключил вывода войск США из Сирии после избрания Трампа

Победивший на выборах в США Дональд Трамп может после избрания принять решение о выводе американских войск из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова приводит РИА Новости.

«Демократы не хотели вновь испытать сложности с выводом войск из Сирии, как с выводом из Афганистана. Теперь же, в эпоху республиканцев, у них (США. — «Газета.Ru») появится шанс для реализации вывода военных. Я думаю, что они могут принять позитивное решение», — сказал министр.

По его словам, присутствие 800 военных в Сирии не приносит пользы для США. Он считает, что это наоборот становится препятствием для проведения американских военных операций.

В феврале глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не планируют выводить войска из Сирии. Администрация действующего президента США Джо Байдена считает необходимым «продолжать борьбу с терроризмом в данной стране в связи с активностью ИГИЛ» (организация запрещена в России).

Ранее венную базу США в Сирии обстреляли ракетами.