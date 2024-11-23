Бразилия и Россия готовят соглашение в области культуры

Россия и Бразилия подпишут всеобъемлющее соглашение в области культуры. Об этом сообщил ТАСС посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес.

В прошлом году заместитель бразильского министра культуры Марсио Таварес посещал Россию с рабочим визитом и провел ряд встреч с представителями Минкульта, напомнил посол.

«Получился весьма насыщенный диалог, и результатом этих переговоров стало то, что мы находимся на завершающей стадии подписания всеобъемлющего соглашения между Россией и Бразилией», — сказал он.

В скором времени стороны смогут подписать итоговый вариант соглашения. Осталось лишь проработать детали и внести незначительные коррективы в текст, подчеркнул глава дипмиссии.

В начале ноября РИА Новости сообщали, что Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на максимальные с февраля 2022 года $216 млн. Вырос и российский экспорт в Бразилию — на 9% за месяц и на четверть за год — до $1,05 млрд.

Ранее Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию.