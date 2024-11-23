На Западе остались журналисты, которые пытаются изучить ситуацию со всех сторон, с ними Россия работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию с фейками в западных СМИ.

По словам Пескова, еще несколько лет назад было бы трудно поверить в то, что самые уважаемые газеты и телеканалы стран Запада однажды будут публиковать столько заказных материалов и фейковой информации.

Представитель Кремля отметил, что сейчас эти фейки видно «невооруженным глазом», однако на Западе до сих пор остаются журналисты, пытающиеся анализировать ситуацию. Россия работает с ними, чтобы дать информацию из первых рук, добавил Песков.

В этом же интервью пресс-секретарь президента РФ заявил, что события последних нескольких лет показали, что свободы слова на Западе точно нет. По его словам, Запад пытается убедить всех, что Россия виновата в конфликте на Украине.

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