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В Совфеде назвали единственную гарантию стабильного развития Евразии

Сенатор Климов рассказал в Камбодже о предложении РФ по безопасности в Евразии

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал представителям азиатских партий о предложении российского лидера Владимира Путина, касающемся евразийской системы безопасности. Об этом он сообщил в ходе Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), передает РИА Новости.

«Я проинформировал участников этой генеральной ассамблеи о предложении президента РФ по поводу евразийской единой системы безопасности и сотрудничества, включающей все страны, которые стремятся к этому, которые готовы к этому», — заявил он.

По словам Климова, мир является единственной платформой для стабильного развития всех стран.

МКАПП проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешнем составе принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят представители евразийских государств.

В середине июня Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил. Она при этом должна быть открыта для всех — и для стран Европы, и для стран НАТО, так как «мы живем на одном континенте» и «географию поменять нельзя», подчеркивал президент.

Ранее политолог оценил вклад РФ в формирование евразийской архитектуры безопасности.

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