Вашингтону и Киеву будет выгоден ядерный удар по территории Украины, угроза такого развития событий реальна. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского депутата Александра Дубинского.

«Ядерный удар на сегодня — лучший исход как для Зеленского, который не знает, как выпутаться», — подчеркнул он.

Такое развитые событий выгодно и демократам в США, главным образом клике «Байден-Обама». Дубинский напомнил, что именно они «прогнали через Украину рекордные 187 млрд. долларов». На Западе в этой связи не хотят, чтобы кто-либо «узнал, как они расходовались и на что пошли».

До этого Дубинский заявлял, что Украина может нанести удары по объектам ядерной триады России и спровоцировать ядерный конфликт. Речь может идти об ударе ВСУ по складам боеголовок или подводным лодкам, добавил он.

Ранее журналист призвал Запад молиться после заявления Путина.