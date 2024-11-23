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Депутат Рады объяснил, почему ядерный удар по Украине выгоден Киеву

Депутат Рады Дубинский: Киеву и Вашингтону выгоден ядерный удар по Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Вашингтону и Киеву будет выгоден ядерный удар по территории Украины, угроза такого развития событий реальна. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского депутата Александра Дубинского.

«Ядерный удар на сегодня — лучший исход как для Зеленского, который не знает, как выпутаться», — подчеркнул он.

Такое развитые событий выгодно и демократам в США, главным образом клике «Байден-Обама». Дубинский напомнил, что именно они «прогнали через Украину рекордные 187 млрд. долларов». На Западе в этой связи не хотят, чтобы кто-либо «узнал, как они расходовались и на что пошли».

До этого Дубинский заявлял, что Украина может нанести удары по объектам ядерной триады России и спровоцировать ядерный конфликт. Речь может идти об ударе ВСУ по складам боеголовок или подводным лодкам, добавил он.

Ранее журналист призвал Запад молиться после заявления Путина.

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