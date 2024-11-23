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В Раде раскрыли, на что пойдет Зеленский для провокации ядерного конфликта

Дубинский: Украина может нанести удары по объектам ядерной триады России

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Johanna Geron/Reuters

Украина может нанести удары по объектам ядерной триады России и спровоцировать ядерный конфликт. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского депутата Александра Дубинского.

Как отметил украинский парламентарий, Украина поразила склад в Брянской области американскими ракетами, чтобы оказаться «на грани ядерной войны с РФ». Это, по словам Дубинского, является резким повышением ставок в конфликте.

«Какой может быть новая ответка Зеленского и «союзников» по провоцированию ядерной войны — понятно. Удар по объектам ядерной триады РФ», — отмечается в сообщении.

В публикации говорится, что речь может идти об ударе ВСУ по складам боеголовок или подводным лодкам.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Запад начал полноценную войну, направленную против России, после того, как дал разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.

Медведев добавил, что соответствующие действия Запада по эскалации конфликта не останутся без ответа со стороны России.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

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