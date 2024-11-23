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В Британии рассказали, как действия ВСУ помогли России

Sky News: нападение ВСУ на Курскую область дало преимущество России

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Линия обороны ВСУ на Донбассе рухнет гораздо быстрее из-за атаки украинской армии на Курскую область. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Риск в том, что линия фронта вдоль Донбасса рухнет. Вероятно, гораздо быстрее из-за этой курской операции», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечают аналитики Sky News, ВСУ в нынешних условиях необходимо думать не о продолжении атаки на Курскую область, а о быстром продвижении ВС РФ в направлении Дзержинска и Красноармейска на Донбассе.

До этого журнал Foreign Policy писал, что пришло время Украине задуматься, на какие территориальные и другие компромиссы она готова пойти, чтобы достичь мирного соглашения с Россией на фоне сложной ситуации в зоне специальной военной операции.

Ранее на Западе исключили победу Украины в противостоянии с Россией.

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Операция на Украине
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