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Медведев заявил о поддержке РФ решений ООН по ближневосточному конфликту

Медведев: Россия поддерживает решения ООН по палестино-израильскому конфликту

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия поддерживает решения Организации Объединенных Наций (ООН), которые касаются урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Политик добавил, что Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Медведев отметил, что Москва считает подобные решения «нелегитимными».

20 ноября США отклонили резолюцию, выдвинутую непостоянными членами Совета Безопасности, в которой содержалось требование о «немедленном, безусловном и долговременном» прекращении огня в Газе и освобождении захваченных лиц. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что российская сторона шокирована подобным решением.

21 ноября Министерство иностранных дел России заявило, что именно действия Соединенных Штатов представляют собой основную и единственную причину ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и в других частях мира. В ведомстве отметили, что в свете вето США РФ планирует активно развивать свою деятельность в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках с целью достижения немедленного прекращения огня.

Ранее Россия и страны Африки осудили нападение Израиля на жилые районы Ливана.

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