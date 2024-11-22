Путин восхитился скоростью разработки «Орешника»

Скорость разработки баллистической ракеты «Орешник» и достигнутые при ее запуске результаты вызывают гордость и восхищение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла на совещании с участием руководства Минобороны и представителей ОПК, прошедшем вечером в пятницу, 22 ноября. Об успешном испытании «Орешника» стало известно накануне.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Глава государства также подчеркнул, что РФ вправе применять оружие против тех стран, которые дают в пользование свои боеприпасы для поражения российских объектов. По словам президента, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

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Ранее в МИД Украины подтвердили заседание Совета Украина-НАТО после удара «Орешником».