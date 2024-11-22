Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин восхитился скоростью разработки «Орешника»

Путин: скорость разработки баллистической ракеты «Орешник» вызывает восхищение

Скорость разработки баллистической ракеты «Орешник» и достигнутые при ее запуске результаты вызывают гордость и восхищение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла на совещании с участием руководства Минобороны и представителей ОПК, прошедшем вечером в пятницу, 22 ноября. Об успешном испытании «Орешника» стало известно накануне.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Глава государства также подчеркнул, что РФ вправе применять оружие против тех стран, которые дают в пользование свои боеприпасы для поражения российских объектов. По словам президента, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины подтвердили заседание Совета Украина-НАТО после удара «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами