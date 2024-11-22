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Медведев не исключил никаких вариантов развития событий на Украине

Медведев: НАТО напрямую воюет с РФ, возможны любые варианты развития событий

Действия западных стран в рамках украинского конфликта привели к тому, что теперь возможны любые варианты развития событий. Такое мнение в интервью телеканалу Al Arabiya выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что входящие в НАТО страны «по сути, в полной мере включились в этот конфликт» и подчеркнул, что в случае его развития по эскалационному сценарию «невозможно исключить ничего».

По словам Медведева, страны Запада должны понимать, что они уже напрямую воюют против России, так как не только поставляют Украине оружие и деньги, но и управляют действиями американских и европейских ракет для ударов по российской территории.

«Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего», — констатировал он.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Глава государства также подчеркнул, что РФ вправе применять оружие против тех стран, которые дают в пользование свои боеприпасы для поражения российских объектов.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом исключил сдерживающие влияние «Орешника» на политику США в отношении Украины.

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