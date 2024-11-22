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Шольца назвали «карточным шулером» после его слов об ударе «Орешником»

Депутат ГД Ивлев: эскалацию на Украине начали США, Британия, Франция и Германия

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Johanna Geron/Reuters

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью RT прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего «ужасающей эскалацией» удар «Орешником» по Днепропетровску (украинское название — Днепр). По мнению парламентария, немецкий политик, как настоящий карточный шулер, «все передергивает».

«[Президент России Владимир] Путин неоднократно обращал внимание, в течение двух месяцев он дважды говорил: «Остановитесь, что вы делаете?» Не услышали. Теперь после вчерашнего применения ракетной системы «Орешник» — пускай думают, и хорошо думают», — посоветовал депутат.

Он напомнил, что эскалацию начали США при поддержке Великобритании, Франции и Германии.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

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