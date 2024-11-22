В США дали совет Зеленскому после удара России ракетами «Орешник» по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский после удара России ракетами «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске должен написать президенту РФ Владимиру Путину письмо с благодарностью за сохранение его жизни. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Зеленский должен написать Путину благодарственное письмо за то, что тот сохранил ему жизнь», — подчеркнул он.

По словам Хинкла, украинский лидер делает все возможное для того, чтобы спровоцировать Россию на крупномасштабный удар по Украине.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».